San Siro, Inter e Milan hanno scelto "la Cattedrale" di Populous (Di martedì 21 dicembre 2021) Milan e Inter hanno scelto "la Cattedrale" dello studio di architettura americano Populous per il nuovo stadio che intendono realizzare a San Siro, al posto del Meazza. Nelle prossime settimane, si legge in una nota, saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del nuovo impianto. Il concept era uno dei due in lizza insieme a "Due anelli" dello studio Milanese-americano Manica-Cmr Sportium.La delibera di pubblico Interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell`area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport ...

