San Leucio piange nonna Elvira: ad agosto divenne "Sindaco per un giorno" (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Grande commozione a San Leucio del Sannio per la scomparsa, avvenuta quest'oggi, di nonna Elvira, volto conosciuto e amato nella comunità. Per i suoi cento anni, festeggiati lo scorso agosto, il Comune volle insignirla del titolo speciale di "Sindaco per un giorno". Presente in quell'occasione anche il primo cittadino di Ceppaloni Ettore De Blasio: nonna Elvira a lungo, infatti, ha vissuto alla Masseria Alfieri di tale Comune, al punto che il padre Pietro, oltre che podestà a San Leucio, fu pure consigliere comunale a Ceppaloni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

