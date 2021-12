Salernitana, tre casi di covid: si va verso la vittoria a tavolino per l’Udinese (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono diventati 3 i casi di covid nella Salernitana che quest’oggi non potrà partire per la trasferta contro l’Udinese per il blocco dell’Asl. Il rischio è quello di ripetere ciò che successe lo scorso anno tra Juventus e Napoli con i partenopei che inizialmente persero 3-0 a tavolino salvo poi rigiocare la partita nella seconda metà del campionato. La Salernitana quindi rischia la penalizzazione a causa del blocco Asl. Ovviamente se si dovesse verificare questa eventualità non mancheranno i ricorsi da parte del club campano che farà di tutto per poter giocare la partita, soprattutto date le pessime condizioni in classifica. Udinese-Salernitana rinviata per covid: gli spettri del passato Durante la scorsa stagione sono state tante le partite ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono diventati 3 idinellache quest’oggi non potrà partire per la trasferta controper il blocco dell’Asl. Il rischio è quello di ripetere ciò che successe lo scorso anno tra Juventus e Napoli con i partenopei che inizialmente persero 3-0 asalvo poi rigiocare la partita nella seconda metà del campionato. Laquindi rischia la penalizzazione a causa del blocco Asl. Ovviamente se si dovesse verificare questa eventualità non mancheranno i ricorsi da parte del club campano che farà di tutto per poter giocare la partita, soprattutto date le pessime condizioni in classifica. Udinese-rinviata per: gli spettri del passato Durante la scorsa stagione sono state tante le partite ...

