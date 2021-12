Salernitana, nessuna proroga dal Consiglio Figc: cessione il 31 dicembre o Serie A a 19 squadre (Di martedì 21 dicembre 2021) nessuna proroga da parte del Consiglio Figc alla Salernitana, che tramite il trust dovrà cedere il club entro il 31 dicembre oppure la squadra sarà esclusa dal campionato e la Serie A continuerà a 19 squadre. E’ questa la linea intrapresa, che ha fatto infuriare Lotito durante la discussione del caso in via Allegri. Dunque la speranza di Gravina è quella che in nove giorni possa arrivare un acquirente per i campani. In caso contrario l’1 gennaio sarà ratificata l’esclusione, a meno di clamorosi ribaltoni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021)da parte delalla, che tramite il trust dovrà cedere il club entro il 31oppure la squadra sarà esclusa dal campionato e laA continuerà a 19. E’ questa la linea intrapresa, che ha fatto infuriare Lotito durante la discussione del caso in via Allegri. Dunque la speranza di Gravina è quella che in nove giorni possa arrivare un acquirente per i campani. In caso contrario l’1 gennaio sarà ratificata l’esclusione, a meno di clamorosi ribaltoni. SportFace.

