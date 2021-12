Salernitana | Gravina | “Senza cessione è fuori dal 31 dicembre”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ladeve essere venduta entro il 31o èdal calcio professionistico. Il presidente della Figc, Gabriele, ribadisce la posizione federale in merito alla situazione del club campano. “Sullanon abbiamo assunto nessuna delibera, non era necessario. Ho letto il contenuto di un atto notarile. Ieri sera abbiamo ricevuto una richiesta di avere una proroga che non è contemplata nell’atto notarile. Noi auguriamo allain questi 10 giorni di trovare un acquirente altrimenti l’atto notarile è chiaro. Non ci sono sconti” rispetto alla scadenza del 31per la, le parole di Gabriele. Il consiglio federale ha confermato la deadline di fine anno per trovare degli ...

'Non è stata adottata nessuna delibera, non ce n'era e non ce n'è bisogno'. Nessuna proroga alla, Gabrielelo dice a chiare lettere rimandando al comunicato ufficiale del 9 luglio. 'Mi sono limitato - dice il presidente al termine del consiglio federale - a quanto scritto, che ...Cessione Nel frattempo, il presidente Figc, Gabriele, si è pronunciato sul rischio esclusione delladalla Serie A, qualora il club campano non dovesse trovare acquirenti. "Non ci ...te. La Salernitana rischia di essere buttata fuori dal campionato di Serie A se, entro il 31 dicembre, nulla sarà cambiato.Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Sulla Salernitana non abbiamo assunto nessuna delibera, non era necessario. Ho letto ...