Salernitana | Fabiani | «Volevamo partire per Udine ma siamo stati fermati da un’autorità»

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN del perché i campani non sono volati a Udine Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato a DAZN della situazione che riguarda i granata che non hanno potuto viaggiare a Udine per la positività di alcuni elementi della rosa. PAROLE – «Ieri a dei test molecolari due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi. Più un terzo la mattina aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid e l'abbiamo mandato a casa. In automatico i risultati vanno sulla piattaforma ASL che preso atto della situazione ci ha impedito nella maniera più assoluta di prendere l'aereo di linea delle 14 per andare a Udine. Noi ci siamo cautelati nel bloccare un charter ...

