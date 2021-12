Salernitana, Fabiani: “Da qui al 31 dicembre c’è tempo per cedere la società” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il direttore generale della Salernitana, Angelo Fabiani, in collegamento telefonico con Dazn, ha parlato delle incertezze relative al futuro del club campano: “Da qui al 31 c’è tempo per cedere la società. C’è una proposta in essere che potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non fosse prenderemo in considerazione altre iniziative”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Il direttore generale della, Angelo, in collegamento telefonico con Dazn, ha parlato delle incertezze relative al futuro del club campano: “Da qui al 31 c’èperla. C’è una proposta in essere che potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non fosse prenderemo in considerazione altre iniziative”. SportFace.

