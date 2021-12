Salernitana esclusa dalla A? C’è l’annuncio!

(Di martedì 21 dicembre 2021) Arrivano bruttissime notizie per i tifosi della, secondo quanto riportato dall’ Ansa, il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha annunciato il termine ultimo per la cessione del club. La decisione è arrivata al termine del consiglio federale che ha confermato la deadline di fine anno per trovare degli acquirenti che possano scongiurare il rischio di un’esclusione del club campano dal calcio professionistico. FIGC GravinaLe dichiarazioni di Gravina -Gabriele Gravina: “Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione dellanon mando la federazione al massacro ma senza elementi oggettivi al 31 dicembre laè fuori. La proroga non è contemplata”.

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, se sarà esclusa l'ipotesi è una ripartenza dalla #SerieC - infoitsport : Salernitana, linea dura della FIGC: il 31 dicembre sarà esclusa se non cambia proprietà - ParliamoDiNews : Salernitana esclusa dalla Serie A: tempo fino al 31 dicembre #salernitana #esclusa #serie #dicembre - infoitsport : Salernitana esclusa dalla Serie A: c’è tempo fino al 31 dicembre - FraDiPasquale7 : ???#Gravina: «Ci sono le condizioni per salvare la #Salernitana. Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono limit… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana esclusa

ROMA - Lasaràdalla Serie A tra dieci giorni, se non troverà una nuova proprietà. Lo dice chiaramente il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina : " Non ci sono sconti rispetto alla ...'Per il casoo per altri casi futuri valutiamo la possibilità di una partenza dal campionato professionistico di base', ovvero dalla Serie C. A prefigurare lo scenario per laè il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa odierna in via Allegri al termine della riunione con le componenti. Ma 'questo eventualmente lo deciderà il ...Il Presidente della FIGC ha detto che se entro il 31 dicembre non arrivano garanzie di vendita e quindi ci saranno 45 giorni in più per la stima definitiva, dal primo gennaio la squadra è esclusa dall ...Il presidente della Figc mantiene il punto: "Non ci sono sconti, proroga di 45 giorni con il preliminare di vendita" ...