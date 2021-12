Salernitana, Beretta: “Campionato a 19 senza acquirenti al 31/12” (Di martedì 21 dicembre 2021) "Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la Salernitana, il Campionato proseguirebbe con 19 squadre? Eh sì". Lo ha detto Mario Beretta, consigliere della FIGC, in quota AIAC, e membro del comitatto di Presidenza al termine del Consiglio Federale conclusosi oggi a Roma.La linea della Federcalcio è quindi nessuna proroga per la cessione della Salernitana, la scadenza resta quella del 31 dicembre. Anche Renzo Ulivieri ha comunicato la sua posizione: "Capisco la preoccupazione dei tifosi della Salernitana, ma ci sono degli accordi scritti e non si può derogare. Ci sono anche i miracoli, speriamo possa accadere. L`intenzione e l`interesse è di arrivare alla fine del Campionato senza perdere una società. La proroga non ci sarà di sicuro, speriamo che ci sia ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) "Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la, ilproseguirebbe con 19 squadre? Eh sì". Lo ha detto Mario, consigliere della FIGC, in quota AIAC, e membro del comitatto di Presidenza al termine del Consiglio Federale conclusosi oggi a Roma.La linea della Federcalcio è quindi nessuna proroga per la cessione della, la scadenza resta quella del 31 dicembre. Anche Renzo Ulivieri ha comunicato la sua posizione: "Capisco la preoccupazione dei tifosi della, ma ci sono degli accordi scritti e non si può derogare. Ci sono anche i miracoli, speriamo possa accadere. L`intenzione e l`interesse è di arrivare alla fine delperdere una società. La proroga non ci sarà di sicuro, speriamo che ci sia ...

