Sainz, vicino il rinnovo fino al 2024 con la Ferrari (Di martedì 21 dicembre 2021) Carlos Sainz è vicino al rinnovo con Ferrari. Questo è quanto riportato da Sky Sport, che vede lo spagnolo a un passo da firmare il prolungamento del suo contratto con la Rossa fino al 2024. Gli ottimi risultati di questa stagione, con un sorprendente quinto posto, hanno convinto le parti a proseguire insieme. Decisivo, come in altre occasioni, sarà il ruolo del Banco Santander, che collaborerà ancora una volta con Ferrari. Già dal 2010 al 2017 le due parti si sono unite, con l’idea da questa stagione in poi di estendere l’accordo anche oltre la Formula 1. L’intenzione è quella di investire sempre più nel green, puntando a emissioni zero. Il ritorno di Santander come premium partner sicuramente non può che far pensare, ancor di più, a un rinnovo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Carlosalcon. Questo è quanto riportato da Sky Sport, che vede lo spagnolo a un passo da firmare il prolungamento del suo contratto con la Rossaal. Gli ottimi risultati di questa stagione, con un sorprendente quinto posto, hanno convinto le parti a proseguire insieme. Decisivo, come in altre occasioni, sarà il ruolo del Banco Santander, che collaborerà ancora una volta con. Già dal 2010 al 2017 le due parti si sono unite, con l’idea da questa stagione in poi di estendere l’accordo anche oltre la Formula 1. L’intenzione è quella di investire sempre più nel green, puntando a emissioni zero. Il ritorno di Santander come premium partner sicuramente non può che far pensare, ancor di più, a undi ...

Advertising

DANIELEALOFAN : Una cosa che non è stata sottolineata abbastanza nella sfida tra Leclerc e Sainz,è che quest’ultimo è stato sorpren… - SimonTheWatcher : @TheExtremista @antorendina Come talento Schumacher è sicuramente più vicino allo zio che al padre, e non penso pos… -