Russia: nuovi test missilistici nel Mar del Giappone (Di martedì 21 dicembre 2021) La Russia ha eseguito nuovi test missilistici nel Mar del Giappone. A dare la notizia è stata l'agenzia di stampa russa TASS. Non si tratta dei primi test russi nel Mar del Giappone. La zona è stata anche protagonista di esercitazioni russo-cinesi.

