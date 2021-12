Rush finale per la Manovra in Senato | dal Superbonus alla proroga per le cartelle | le novità

Advertising

Carlino_Forli : Bassi e Cianciotti, mostre al rush finale - Giornalepmi : Natale 2021: Confesercenti, acquisti al rush finale. Nell’ultima settimana 26 milioni di italiani ancora a caccia d… - FartFromAmerika : RT @LilloScara: @Pdorkmerson Hanno visto l'iceberg e fanno il rush finale? Vogliono irrazionalmente affermare il loro potere nuovamente? - LilloScara : @Pdorkmerson Hanno visto l'iceberg e fanno il rush finale? Vogliono irrazionalmente affermare il loro potere nuovamente? - HelpConsumatori : #Natale2021, acquisti al rush finale. 26 milioni di italiani ancora a caccia di #regali -

Ultime Notizie dalla rete : Rush finale

il Resto del Carlino

La commissione Bilancio del Senato ha iniziato alle due di notte il voto sugli emendamenti alla manovra. Lo stallo si è sbloccato in una riunione fra capigruppo, relatori e governo. È arrivato poco ...Manovra alma Superbonus in stand - by: la proposta con la riformulazione della norma accantonata per ulteriori approfondimenti Dopo lo stallo è partita nella notte al Senato la maratona per ...Rush finale per la pista ciclabile di via Negusanti: il termine dei lavori è previsto per domani. Entro questa sera anche l’ultimo tratto di strada, tra via Palazzi e via Negusanti, dovrebbe essere as ...Ultimi due giorni per visitare le esposizioni a Terra del Sole nel Palazzo pretorio, promosse da La Maya Desnuda ...