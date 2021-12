Rugby | precipita dal tetto | muore nazionale spagnolo

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tragedia nel mondo del: Kawa Leauma, 32enne originario della Nuova Zelanda e con radici samoane, che ricopriva il ruolo di seconda linea per laspagnola, ha perso la vita dopo essereto daldi un edificio. Il giocatore non era stato convocato per la sfida contro l’Olanda valida per il Sei Nazioni B a causa di alcuni dubbi sulla sua eleggibilità con la Spagna, ma si era comunque aggregato con i compagni nel terzo tempo con gli olandesi. Qui l’incidente, con Leauma che ha riportato gravi lesioni, soprattutto alla testa, ed è stato ricoverato nell’ospedale di Amsterdam, dove non c’è stato nulla da fare. A comunicare la tragica notizia è la federazione spagnola, che sottolineato anche la volontà della moglie di non divulgare ulteriori dettagli su quanto accaduto. SportFace.