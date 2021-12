Romina Power scarica definitivamente Al Bano: “Io non ho accettato” (Di martedì 21 dicembre 2021) Romina Power torna a parlare di AlBano ma stavolta non ci sono buone notizie. La cantante americana scarica definitivamente il suo ex marito con un messaggio su Instagram dai toni molto accesi. Romina Power è una cantante e attrice americana nata a Los Angeles, famosissima in Italia per essere stata la moglie e compagna del L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 21 dicembre 2021)torna a parlare di Alma stavolta non ci sono buone notizie. La cantante americanail suo ex marito con un messaggio su Instagram dai toni molto accesi.è una cantante e attrice americana nata a Los Angeles, famosissima in Italia per essere stata la moglie e compagna del L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

wildvibesradio : #NowPlaying : Felicità - Al Bano & Romina Power // playlist : Italo Disco, Hi-NRG, Space Synth \\ - armandanox : @SalvoOlivo A me lo stile di Crisanti, un chiaro omaggio al minimalimo di Romina Power, non dispiace. (Certo, è cri… - ItaliaNuova4 : @Sara__14Jun @Adnkronos @Fedez Faranno una dichiarazione con Mattarella per fine anno. Al Bano e Romina Power invec… - romina__power : RT @Nayt1ne: se avete un cuore buono non fa niente se qualcuno se ne approfitta. fanculo chi se ne approfitta. - 68Kenzhegulova : RT @fresh696: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -