Romina Power lancia l’allarme e fa un avvertimento preoccupante | “Fate attenzione…”

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: il Democratico: Romina Power, il tradimento che ha distrutto Al Bano | L’indiscrezione. - GHERARDIMAURO1 : il Democratico: Romina Power, il tradimento che ha distrutto Al Bano | L’indiscrezione. - wildvibesradio : #NowPlaying : Felicità - Al Bano & Romina Power // playlist : Italo Disco, Hi-NRG, Space Synth \\ - armandanox : @SalvoOlivo A me lo stile di Crisanti, un chiaro omaggio al minimalimo di Romina Power, non dispiace. (Certo, è cri… - ItaliaNuova4 : @Sara__14Jun @Adnkronos @Fedez Faranno una dichiarazione con Mattarella per fine anno. Al Bano e Romina Power invec… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Sembra che in casa Carrisi la faccenda stia diventando seriamente complicata. E' di yes life lo scoop secondo cui Albano Carrisi avrebbe tradito Loredana Lecciso con. Da tempo ormai stiamo seguendo l'andamento di questo triangolo amoroso. E' da quando la cantante ha fatto ritorno in Italia che il pubblico italiano tifa per un ritorno di fiamma. Del ...vs Selvaggia Lucarelli "Donna stupida"/ Lei replica "Gelosa di Al Bano?" Morgan vs Lucarelli: 'Non vedevo l'ora di ammutolirla' Selvaggia Lucarelli non ci sta e chiede a Milly Carlucci ...Romina Power sta soffrendo? Dalla canzone che lei stessa ha messo sui social sembra proprio che non ci sia spazio a nessun tipo di dubbio.Cosa ha dichiarato Al Bano sul reale motivo della rottura della storia d'amore con Romina Power? Ecco tutta la verità ...