Roma, No Vax rubano la foto di un bimbo appena vaccinato e minacciano il padre medico: ‘Vi veniamo a prendere’ (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno rubato la foto di un bimbo appena vaccinato, figlio di un medico, e l’hanno pubblicata su una pagina di simpatizzanti No Vax che si sono scatenati contro i genitori del piccolo, condividendo la foto e minacciando ritorsioni. E’ successo a una famiglia di Roma e a darne notizia è il padre del piccolo, il dottor Paolo Mezzana, attraverso un post pubblico scritto sul suo profilo Facebook. “Ieri – scrive – è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia. È stato fotografato un mio post privato con la fotografia di mio figlio mentre fa la vaccinazione per la Covid 19 ed è stata pubblicata con i nostri dati chiaramente visibili su una pagina No Vax con più di 100000 iscritti”. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Hanno rubato ladi un, figlio di un, e l’hanno pubblicata su una pagina di simpatizzanti No Vax che si sono scatenati contro i genitori del piccolo, condividendo lae minacciando ritorsioni. E’ successo a una famiglia die a darne notizia è ildel piccolo, il dottor Paolo Mezzana, attraverso un post pubblico scritto sul suo profilo Facebook. “Ieri – scrive – è successo un fatto gravissimo con pesantissime conseguenze per la mia famiglia. È statografato un mio post privato con lagrafia di mio figlio mentre fa la vaccinazione per la Covid 19 ed è stata pubblicata con i nostri dati chiaramente visibili su una pagina No Vax con più di 100000 iscritti”. Leggi ...

