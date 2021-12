Roma-Lido, le stazioni di Ostia si preparano a riaprire. Tra foschi presagi (Di martedì 21 dicembre 2021) Ostia – Stando a quanto annunciato da Atac, le stazioni di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo riapriranno il prossimo 31 dicembre (leggi qui). Sarà il primo passo verso la fine di un incubo durato quasi quattro mesi (leggi qui) e reso inevitabile dall’esiguo numero di treni attualmente a disposizione della Roma-Lido. Ma siamo davvero sicuri che ce ne siano le condizioni? Come già notato da ilfaroonline.it (leggi qui), infatti, i tre convogli rimasti sui binari del “trenino” e i problemi strutturali dell’intera ferrovia (a partire dalla linea elettrica aerea) non sembrano poter garantire tra appena 10 giorni un vero ripristino del servizio, al momento limitato alla tratta Eur Magliana-Lido Centro (leggi qui) e con tempi d’attesa che superano, spesso e volentieri, i 35 minuti (leggi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– Stando a quanto annunciato da Atac, ledi Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo riapriranno il prossimo 31 dicembre (leggi qui). Sarà il primo passo verso la fine di un incubo durato quasi quattro mesi (leggi qui) e reso inevitabile dall’esiguo numero di treni attualmente a disposizione della. Ma siamo davvero sicuri che ce ne siano le condizioni? Come già notato da ilfaroonline.it (leggi qui), infatti, i tre convogli rimasti sui binari del “trenino” e i problemi strutturali dell’intera ferrovia (a partire dalla linea elettrica aerea) non sembrano poter garantire tra appena 10 giorni un vero ripristino del servizio, al momento limitato alla tratta Eur Magliana-Centro (leggi qui) e con tempi d’attesa che superano, spesso e volentieri, i 35 minuti (leggi ...

