Roma, incendio in casa cantoniera abbandonata: morta donna (Di martedì 21 dicembre 2021) I Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti questa mattina per un incendio divampato all'interno di una casa cantoniera abbandonata in via della Muratella Mezzana al civico numero 28, zona Portuense. Durante le operazioni di spegnimento è stato estratto il corpo esanime di una donna (generalità al momento sconosciute), senza fissa dimora, che giaceva all'interno di uno dei locali. Sul posto sono presenti il 118 e le forze dell'ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

