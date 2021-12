Roma, Felix tra i pre convocati del Ghana per la Coppa d'Africa (Di martedì 21 dicembre 2021) La Roma rischia di dover fare a meno di Felix alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Dopo la positività dell'attaccante che lo ha costretto a rimanere fermo per due settimane e la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 dicembre 2021) Larischia di dover fare a meno dialla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Dopo la positività dell'attaccante che lo ha costretto a rimanere fermo per due settimane e la ...

Advertising

AliprandiJacopo : ?? #Felix tra i pre convocati del #Ghana per la Coppa d’Africa che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.… - sportli26181512 : #Roma, #Felix tra i pre convocati del Ghana per la Coppa d’Africa: Cattive notizie per Mourinho che a gennaio risch… - siamo_la_Roma : ?? Brutte notizie per #Mourinho ?? #Felix out dal 9 gennaio al 6 febbraio ?? E' stato preconvocato dal #Ghana… - Moruzzi_Monete : SEVERINA ha sulle monete un aspetto non più giovane perché la fronte e gli angoli della bocca sono segnati da rughe… - Moruzzi_Monete : Le monete d'argento e di bronzo di CRISPINA sono comuni; le monete d'oro e i medaglioni di bronzo sono invece molto… -