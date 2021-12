**Roma: Calenda, 'lascio Consiglio comunale, incompatibile con lavoro europarlamentare e leader'** (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a @F Carpano che ha coordinato il programma della ns lista". Lo annuncia Carlo Calenda con un tweet. "Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l'ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui", aggiunge il leader di Azione sempre su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza incon ildidi partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a @F Carpano che ha coordinato il programma della ns lista". Lo annuncia Carlocon un tweet. "Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l'ora di dedicare il 100% del suo tempo aline in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui", aggiunge ildi Azione sempre su Twitter.

