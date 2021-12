Roma | Calenda lascia il consiglio comunale | “Incompatibile col mio ruolo di eurodeputato”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Carloildi. Il leader di Azione ha annunciato le sue dimissioni nel corso di un’intervista a Radio Capital. Un’intenzione manifestata già nelle settimane scorse, dopo la mancata elezione a sindaco di. Dopo il tentativo di rimanere inarriva quindi il definitivo dietrofront. “Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal, perre spazio a questo ragazzo molto in gamba che ha coordinato tutto il programma”, ha detto. Spiega il leader di Azione: “Poi c’è stata un’alzata di scudi ed io ho provato un po’ a stare in...

Nuovo passo indietro di Carloche annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale di. 'Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal consiglio comunale, per lasciare spazio a questo ...Lo annuncia Carlocon un tweet. 'Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l'ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi ...Nuovo passo indietro di Carlo Calenda che annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale di Roma. "Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal consiglio comunale, per ...Nel giorno in cui annuncia le previste dimissioni da consigliere comunale a Roma, Carlo Calenda non rinuncia ad attaccare il sindaco Gualtieri: ...