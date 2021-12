Roma | Calenda lascia Consiglio comunale | “Incompatibile con lavoro europarlamentare”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza incon ildie leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a @F Carpano che ha coordinato il programma della ns lista”. Lo annuncia Carlocon un tweet. “Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l’ora di dedicare il 100% del suo tempo aline in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui”, aggiunge il leader di Azione sempre su Twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

