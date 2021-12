Roma, autobus Atac prende improvvisamente fuoco: danneggiate auto in sosta (FOTO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora un autobus a fuoco a Roma. Attimi di paura stamattina, martedì 21 dicembre 2021, quando – erano circa le 9.00 – una vettura Atac è stata divorata dalle fiamme. L’incendio è scoppiato in Viale Oxford, in corrispondenza del civico 81. Sul posto, per domare il rogo, davvero spaventoso, sono intervenuti i Vigili del fuoco. Roma: incendio al bus Atac, danneggiate anche auto in sosta A spegnere l’incendio sono state le squadre operative VVF della Rustica (10/A) e quella di Frascati (21/A) con l’ausilio di un’autobotte (AB10). Nella circostanza, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ma le fiamme, sprigionatesi dal vano motore del mezzo e che hanno completamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora un. Attimi di paura stamattina, martedì 21 dicembre 2021, quando – erano circa le 9.00 – una vetturaè stata divorata dalle fiamme. L’incendio è scoppiato in Viale Oxford, in corrispondenza del civico 81. Sul posto, per domare il rogo, davvero spaventoso, sono intervenuti i Vigili del: incendio al busancheinA spegnere l’incendio sono state le squadre operative VVF della Rustica (10/A) e quella di Frascati (21/A) con l’ausilio di un’botte (AB10). Nella circostanza, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ma le fiamme, sprigionatesi dal vano motore del mezzo e che hanno completamente ...

