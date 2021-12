Roma, ancora flambus: mezzo dell’Atac prende fuoco a viale Oxford (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – Stamattina, 21 dicembre, alle 8 e 51 presso viale Oxford a Roma, all’altezza del civico numero 81, la Sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco della Rustica, la 10 A, e quella di Frascati, la 21 A, con l’ausilio di un’autobotte (AB10) per l’incendio di un autobus. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore hanno completamente distrutto la vettura di proprietà dell’ Atac e recato danni alle auto in sosta nell’area limitrofa all’incendio stesso. Presenti sul posto gli agenti di Roma Capitale, i carabinieri e Polizia di Stato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– Stamattina, 21 dicembre, alle 8 e 51 presso, all’altezza del civico numero 81, la Sala operativa ha inviato la squadra dei Vigili deldella Rustica, la 10 A, e quella di Frascati, la 21 A, con l’ausilio di un’autobotte (AB10) per l’incendio di un autobus. Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore hanno completamente distrutto la vettura di proprietà dell’ Atac e recato danni alle auto in sosta nell’area limitrofa all’incendio stesso. Presenti sul posto gli agenti diCapitale, i carabinieri e Polizia di Stato. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

