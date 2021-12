Roma: alberi abbattuti al Verano distruggono le lapidi (FOTO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Degli alberi abbattuti dalle raffiche di vento e dal maltempo hanno causato grossi danni al cimitero del Verano, a Roma. I rami e i tronchi sono precipitati su alcune sepolture, distruggendo completamente le lapidi. Sono almeno una decina le tombe gravemente danneggiate. Le FOTO sono state pubblicate da “Welcome To Favelas” sulla loro pagina Instagram e subito hanno fatto il giro del web. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Deglidalle raffiche di vento e dal maltempo hanno causato grossi danni al cimitero del, a. I rami e i tronchi sono precipitati su alcune sepolture, distruggendo completamente le. Sono almeno una decina le tombe gravemente danneggiate. Lesono state pubblicate da “Welcome To Favelas” sulla loro pagina Instagram e subito hanno fatto il giro del web. su Il Corriere della Città.

