Rogo nella villa Comunale di Napoli, Manfredi: "Episodio doloso" (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "C'è un'indagine dei Carabinieri. In questo momento non c'è ancora una idea certa. Si stanno analizzando anche le immagini della videosorveglianza. Sicuramente è stato un Episodio doloso. Adesso si capirà bene cosa è successo". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in merito al Rogo di ieri sera nella villa Comunale della città che ha distrutto alcune piante pregiate. "L'importante – aggiunge – è che i danni siano stati molto limitati, però questo ci deve spingere ad agire presto e bene. Si è trattato di un Episodio brutto. Per fortuna i danni sono limitati, però noi dobbiamo combattere contro il degrado soprattutto degli spazi storici della città Ed è anche uno sprone ...

