Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Vip

Leggo.it

al Gf: niente più puntata del venerdì. Ecco cosa sta succedendo Anche festeggiano il Natale prendendosi una pausa dalla diretta tv, a differenza dell'anno scorso, ma non è l'unica ...... l'ultima prima dellatecnica che porterà al debutto le nuove monoposto di terza ... il prezzo per gli accessiche consentono anche di passeggiare in pit - lane nella giornata di venerdì ...Rivoluzione al Gf Vip: niente più puntata del venerdì. Ecco cosa sta succedendo Anche Alfonso Signorini & Co festeggiano il Natale prendendosi una pausa dalla diretta tv, ...Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: entrano Eva Grimaldi, Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano. Oltre ad Alessandro Basciano sono previsti gli ingressi di Eva Grimaldi e Nathalie Caldonazz ...