Rischio per gli aerei. Negli Usa scatta l'allarme sulla rete 5G (Di martedì 21 dicembre 2021) Per ora nessuno si è fatto male o ha rischiato un incidente, tuttavia l'autorità aeronautica statunitense, Federal Aviation Administration (Faa), ha emesso un'ordinanza che vieta ai piloti di aeromobili, compresi i grandi jet, di utilizzare i radioaltimetri in alcune aree nelle quali sono possibili interferenze dovute alla presenza della rete telefonica cellulare 5G. Il provvedimento, pubblicato il 7 dicembre scorso, colpisce 6.834 velivoli da trasporto commerciale, ovvero l'intera flotta degli Stati Uniti, oltre a un altro migliaio di velivoli d'affari e di aviazione generale così equipaggiati, e risponde alla preoccupazione circa la lettura di valori non coerenti con la realtà rilevati sui radio altimetri di bordo, ovvero sul sistema che sfrutta il rimbalzo di onde radio sul terreno per determinare l'effettiva distanza dal suolo del velivolo. Di fatto questi sono tra ... Leggi su panorama (Di martedì 21 dicembre 2021) Per ora nessuno si è fatto male o ha rischiato un incidente, tuttavia l'autorità aeronautica statunitense, Federal Aviation Administration (Faa), ha emesso un'ordinanza che vieta ai piloti di aeromobili, compresi i grandi jet, di utilizzare i radioaltimetri in alcune aree nelle quali sono possibili interferenze dovute alla presenza dellatelefonica cellulare 5G. Il provvedimento, pubblicato il 7 dicembre scorso, colpisce 6.834 velivoli da trasporto commerciale, ovvero l'intera flotta degli Stati Uniti, oltre a un altro migliaio di velivoli d'affari e di aviazione generale così equipaggiati, e risponde alla preoccupazione circa la lettura di valori non coerenti con la realtà rilevati sui radio altimetri di bordo, ovvero sul sistema che sfrutta il rimbalzo di onde radio sul terreno per determinare l'effettiva distanza dal suolo del velivolo. Di fatto questi sono tra ...

