Rinnovato il contratto della pubblica amministrazione centrale. Piccoli aumenti e nuove regole per carriere e smart working (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sono voluti sette mesi di trattative e venticinque incontri. Ma alla fine l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni e i sindacali hanno firmato il nuovo contratto per la funzioni centrali 2019-2021. All’interno ci sono aumenti da gennaio a partire da 90 euro lordi, cambiamenti nelle progressioni delle carriere, la nascita di una quarta fascia per i nuovi assunti con le risorse del Pnrr, polizze sanitarie facoltative, nuove regole per smartworking e lavoro da remoto, oltre a maggiori tutele in caso di malattie che richiedano successivi screening. Secondo il ministro Renato Brunetta con questo accordo, “linfa del cambiamento, ridiamo centralità e dignità al capitale umano che muove la macchina amministrativa del Paese e che è stato protagonista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Ci sono voluti sette mesi di trattative e venticinque incontri. Ma alla fine l’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni e i sindacali hanno firmato il nuovoper la funzioni centrali 2019-2021. All’interno ci sonoda gennaio a partire da 90 euro lordi, cambiamenti nelle progressioni delle, la nascita di una quarta fascia per i nuovi assunti con le risorse del Pnrr, polizze sanitarie facoltative,pere lavoro da remoto, oltre a maggiori tutele in caso di malattie che richiedano successivi screening. Secondo il ministro Renato Brunetta con questo accordo, “linfa del cambiamento, ridiamo centralità e dignità al capitale umano che muove la macchina amministrativa del Paese e che è stato protagonista ...

