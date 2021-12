Rilevazione dati generali scuole 2021 22 | dal 22 dicembre al 31 gennaio attiva funzione sul Sidi NOTA

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 21 dicembre 2021) A partire dal 22p.v. e fino al 312022 viene resa disponibile sul, alledell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado, statali e non statali, e ai Centri per l’istruzione degli adulti (Cpia), ladi acquisizionedella” per l’anno scolastico/2022 (Area “Rilevazioni” - “Rilevazioni sulle” - “- ex Integrative – Acquisizione). L'articolo .