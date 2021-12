Rientrati i turisti giapponesi con la Sojuz

Advertising

vedanama : RT @ASI_spazio: Dopo 11 giorni e 19 ore nello spazio, il cosmonauta Misurkin e i turisti spaziali Maezawa e Hirano sono atterrati oggi nell… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Dopo 11 giorni e 19 ore nello spazio, il cosmonauta Misurkin e i turisti spaziali Maezawa e Hirano sono atterrati oggi nell… - ASI_spazio : Dopo 11 giorni e 19 ore nello spazio, il cosmonauta Misurkin e i turisti spaziali Maezawa e Hirano sono atterrati o… - AnnaPerssonDR : ???? Rientrati i turisti spaziali nipponici ?? - ladyanakina : Rientrati i turisti spaziali nipponici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rientrati turisti

... sono atterrati oggi nella steppa del Kazakistan a sud - est della città di Dzhezkazgan alle 9.13, ora locale, il cosmonauta Aleksandr Misurkin e ispaziali Yusaku Maezawa e Yozo Hirano . La ...spaziali sonodopo circa 10 minuti dal volo suborbitale , terminato con successo. La missione Blue Origin NF - 19, in origine prevista per il 9 dicembre, era stato rinviata a ...Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è rientrato lunedì mattina sulla Terra dopo aver trascorso 12 giorni sulla Stazione Spaziale internazionale come ...Il giapponese Yusaku Maezawa, magnate multimiliardario della moda online, è tornato sulla Terra dopo aver trascorso 12 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ANSA) ...