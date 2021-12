Advertising

StigmabaseF : Richiamo a Gualtieri: in campagna elettorale aveva annunciato la creazione di un Ufficio per i...: ... di attivarsi… - Luce_news : Richiamo a Gualtieri: in campagna elettorale aveva annunciato la creazione di un Ufficio per i Diritti delle person… -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo Gualtieri

Luce

Solleva la questione l' Associazione Famiglie Arcobaleno, c he mandano un messaggio, unchiaro e argomentato al sindaco di Roma Roberto, che in campagna elettorale aveva ...... come già attuato con una ordinanza firmata dal sindacoper le aree del Centro Storico ...indicazioni nazionali per la fascia 12 - 17 anni che attualmente non è reclutabile per il. In ...Roma, 16 dic. (askanews) – Un richiamo chiaro e argomentato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che in campagna elettorale aveva annunciato la creazione di un Ufficio per i Diritti delle persone LGB ..."Oggi v-day pediatrico, Lazio parte con prime vaccinazioni" ricorda l'assessore D'Amato Nel Lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registran ...