Ricette Fulvio Marino | bastoncini salati di Babbo Natale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 dicembre 2021) Che bella perla ricetta dideidi. Sono deia due colori, tutto è molto semplice, creiamo l’impasto e facciamo lievitare, poi intrecciamo ie il risultato è davvero molto carino. E’ una delleE’ sempre mezzogiorno per portare in tavola il pane in modo diverso. Due colori, la forma classica del bastone eavrà il suo spuntino salato. Proviamo a farli con i bambini non dimenticando le altrediper. Ecco la ricetta didei bastoni a due colori. Ovviamente possiamo anche creare altri colori, fare dei ...