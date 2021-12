Ricerca, realizzato al Cnr simulatore atomico per captare il sussurro dei vortici quantistici (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Accelerano i progressi tecnologici nella simulazione quantistica con atomi ultrafreddi. Un gruppo di Ricercatori dell'Istituto nazionale di ottica del Cnr presso il Lens (Laboratorio europeo di spettroscopia non-lineare) dell'Università di Firenze ha studiato la dinamica di vortici quantistici utilizzando un simulatore programmabile basato su atomi ultrafreddi di litio. Questo lavoro, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, "offre una nuova finestra sui meccanismi elementari alla base del rilassamento di stati quantistici vorticosi come la turbolenza, che rimane tuttora di difficile comprensione e modellizzazione" sottolineano i Ricercatori. I vortici, ovvero il moto a spirale di un fluido attorno a un asse definito, fanno parte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Accelerano i progressi tecnologici nella simulazione quantistica con atomi ultrafreddi. Un gruppo ditori dell'Istituto nazionale di ottica del Cnr presso il Lens (Laboratorio europeo di spettroscopia non-lineare) dell'Università di Firenze ha studiato la dinamica diutilizzando unprogrammabile basato su atomi ultrafreddi di litio. Questo lavoro, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, "offre una nuova finestra sui meccanismi elementari alla base del rilassamento di stativorticosi come la turbolenza, che rimane tuttora di difficile comprensione e modellizzazione" sottolineano itori. I, ovvero il moto a spirale di un fluido attorno a un asse definito, fanno parte della ...

Advertising

TV7Benevento : Ricerca: Cnr, realizzato simulatore atomico per captare sussurro di vortici quantistici (2)... - TV7Benevento : Ricerca, realizzato al Cnr simulatore atomico per captare il sussurro dei vortici quantistici... - fisco24_info : Ricerca, realizzato al Cnr simulatore atomico per captare il sussurro dei vortici quantistici: Il moto a spirale di… - italiaserait : Ricerca, realizzato al Cnr simulatore atomico per captare il sussurro dei vortici quantistici - CSQACert : Anche nell'anno del #Covid19 l'#agroalimentare italiano si conferma settore chiave dell’economia: è quanto emerge d… -