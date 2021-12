Restyling stadio Franchi: Nardella, «percorso avviato, adesso dobbiamo correre» (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la società viola va trovata la formula di coinvolgimento nel progetto di Restyling dello stadio 'Franchi. Rifacendo lo stadio con i soldi del Pnrr il club dovrebbe solo pagare il canone d'affitto dello stadio, ha detto il sindaco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la società viola va trovata la formula di coinvolgimento nel progetto didello. Rifacendo locon i soldi del Pnrr il club dovrebbe solo pagare il canone d'affitto dello, ha detto il sindaco L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Restyling stadio Stadio Franchi rinnovato entro il 2026 Cantieri al via nel 2023 e fine dell'opera entro il 2026, con restyling complessivo dell'impianto e dell'intera zona circostante: è il futuro dello stadio Artemio Franchi e per l'area del Campo di Marte grazie al finanziamento da 95 milioni di euro in arrivo dal ...

Nuovo Franchi, arrivano 95 milioni: prima partita nel 2026? ...del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani presentando un question time al quale ha risposto l'assessore allo sport Cosimo Guccione " sono stati stanziati 95 milioni per il restyling dello stadio ...

Restyling stadio Franchi: Nardella, «percorso avviato, adesso dobbiamo correre» Firenze Post Restyling stadio Franchi: Nardella, «percorso avviato, adesso dobbiamo correre» Con la società viola va trovata la formula di coinvolgimento nel progetto di restyling dello stadio 'Franchi. Rifacendo lo stadio con i soldi del Pnrr il club dovrebbe solo pagare il canone d'affitto ...

FRANCHI, Arrivano 95 mln: prima partita nel 2026? La vice presidente del Consiglio comunale di Firenze Maria Federica Giuliani, presentando un question time, ha risposto così all'assessore dello sport Cosimo Guccione sui 95 ...

