Repubblica Ceca, che guaio per il portavoce del presidente: ecco come lo hanno beccato! (Di martedì 21 dicembre 2021) Una vera e propria notte da leoni ha coinvolto qualcuno ai vertici del governo ceco. I paramedici e la polizia di Praga, infatti, hanno risposto alla chiamata di un uomo ubriaco in via D?lnická nel quartiere Holešovice di Praga poco dopo le 3 di venerdì mattina. Stando a quanto ha riportato Czech Daily, l’uomo ubriaco a cui è stato prestato soccorso era proprio il portavoce del presidente della Repubblica Ceca Zeman, Ji?í Ov?á?ek. La polizia ha misurato il livello di alcol nel sangue dell’uomo, attorno al 2%, che è stato poi immediatamente trasferito all’ospedale militare centrale per essere visitato. “Gli agenti di polizia si sono recati in via D?lnická a Holešovice a Praga, dove un uomo, nato nel 1979, si rifiutava di scendere da un taxi. Gli agenti hanno trovato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 dicembre 2021) Una vera e propria notte da leoni ha coinvolto qualcuno ai vertici del governo ceco. I paramedici e la polizia di Praga, infatti,risposto alla chiamata di un uomo ubriaco in via D?lnická nel quartiere Holešovice di Praga poco dopo le 3 di venerdì mattina. Stando a quanto ha riportato Czech Daily, l’uomo ubriaco a cui è stato prestato soccorso era proprio ildeldellaZeman, Ji?í Ov?á?ek. La polizia ha misurato il livello di alcol nel sangue dell’uomo, attorno al 2%, che è stato poi immediatamente trasferito all’ospedale militare centrale per essere visitato. “Gli agenti di polizia si sono recati in via D?lnická a Holešovice a Praga, dove un uomo, nato nel 1979, si rifiutava di scendere da un taxi. Gli agentitrovato ...

