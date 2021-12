Regione Campania | ok al Bilancio Obiettivo | diminuire il costo del debito Scontro sulla nuova Irpef

(Di martedì 21 dicembre 2021) Non solo la rimodulazione delle addizionali(che produrranno un gettito di 90 milioni di euro) o il rifinanziamento di interventi in favore delle fasce più deboli. La legge di stabilità approvata oggi (con 33 voti a favore e 12 contrari) dal Consiglio regionale delleprevede anche la revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2021, per la riduzione deldell’indebitamento. Sarà poi più semplice il procedimento per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuoriderivanti da sentenze esecutive con delibera di Giunta regionale. Prevista la semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e tempi certi del procedimento; rifinanziamento delle leggi regionali di spesa; l’affidamento del servizio idrico integrato ...

Foto in copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la manovra di bilancio della Regione per il triennio 2022 - 2024. Il Consiglio regionale, che in precedenza aveva già approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022 - 2024, ha approvato la legge di ...