Reddito di cittadinanza, cade la balla dei poltronari. L’Anpal: in due anni il 30,2% dei percettori ha trovato un lavoro. Circa due terzi dei nuovi contratti attivabili sono però a termine (Di martedì 21 dicembre 2021) La narrazione secondo cui i beneficiari del Reddito di cittadinanza stiano tutto il giorno a poltrire sul divano e facciano gli schizzinosi, disdegnando le offerte di lavoro che ricevono, viene smentita con fermezza dal Rapporto Anpal (qui il focus). Secondo l’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del Reddito di cittadinanza che dal marzo 2019, data dell’introduzione della misura, a settembre 2021 sono risultati attivabili. Tra questi 546.598, in pratica tre su dieci, hanno avuto almeno un nuovo contratto di lavoro in questo periodo. Secondo L’Anpal c’erano poi Circa 320mila persone che hanno avuto il sussidio pur avendo già un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) La narrazione secondo cui i beneficiari deldistiano tutto il giorno a poltrire sul divano e facciano gli schizzinosi, disdegnando le offerte diche ricevono, viene smentita con fermezza dal Rapporto Anpal (qui il focus). Secondo l’Agenzia nazionale delle politiche attive deloltre 1,8 milioni i beneficiari deldiche dal marzo 2019, data dell’introduzione della misura, a settembre 2021risultati. Tra questi 546.598, in pratica tre su dieci, hanno avuto almeno un nuovo contratto diin questo periodo. Secondoc’erano poi320mila persone che hanno avuto il sussidio pur avendo già un ...

Advertising

matteosalvinimi : Interrogazione per il ministro Orlando: qual è il numero di cittadini stranieri che attualmente percepiscono il red… - LegaSalvini : MAFIOSI E IMMIGRATI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO, ECCO GLI ULTIMI FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - matteosalvinimi : Serve più coraggio per contrastare il caro bollette, che rischia di mettere in ginocchio famiglie e imprese. Bene… - AmonAnders : @DAVIDPARENZO Prendo il reddito di cittadinanza. Sarà dura ?? - AvvCanu : Niente alimenti dal genitore per il figlio disoccupato che non chiede il reddito di cittadinanza -