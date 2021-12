Rea in lacrime ad Amici 21: è delusa e dopo la puntata ha un momento di sconforto molto forte (Di martedì 21 dicembre 2021) Amici 21, una puntata molto difficile per Rea, ritornata in casetta scoppia in lacrime. Domenica 19 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Amici 21 prima delle feste di Natale. Il talent ritornerà a gennaio. I ragazzi hanno ricevuto un regalo, un dono e un messaggio da parte della propria famiglia, dato che, passeranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 21 dicembre 2021)21, unadifficile per Rea, ritornata in casetta scoppia in. Domenica 19 dicembre è andata in onda l’ultimadi21 prima delle feste di Natale. Il talent ritornerà a gennaio. I ragazzi hanno ricevuto un regalo, un dono e un messaggio da parte della propria famiglia, dato che, passeranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

leir__g : S’asciughino le lacrime a Rea - goldvcloud : sono in lacrime per rea, quanto vorrei abbracciarla e dirle quanto conta davvero questa ragazza ha un potenziale i… - AgoCannella : E dopo i silenzi di Rea non potevano mancare le lacrime di Rea #Amici21 - Ele58423935 : Sto diventando una brutta persona perché a me mancano quei due e purtroppo delle lacrime di rea... #Amici21 - ChiaraRita2 : Si però ora, sarà che io sono una persona abbastanza razionale e ancorata alla realtà ma ste lacrime a profusione p… -