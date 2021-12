Quirinale | Rotondi | ' per il centrodestra nessuna rosa di nomi | c' è solo Berlusconi'

(Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Leggo ancora oggi sulla stampa che ilstarebbe elaborando unadiper il. Mi spiace smentire i bene informati, ma in questo caso sono male informati: mai come in questa occasione, ilsfodera una granitica unita sul nome di Silvio. Non esiste unadi, l'ultima e unicache ha sfiorato ilrimarrà la Jervolino". Lo dice Gianfranco

Dice: "La paura che l'elezione o la mancata elezione di Draghi al Colle possano portarsi ... sentiamo nelle riflessioni dei nostri ex colleghi la paura che il voto per ilpossa ...... Berlusconi che ha proposto la sua autocandidatura e si è fatto anche proporre da Tajani e. ... A questo punto Draghi sarebbe stato pronto a subentrargli al. Tutto è possibile, ma ...Non esiste una rosa di nomi, l'ultima e unica Rosa che ha sfiorato il Quirinale rimarrà la Jervolino". Lo dice Gianfranco Rotondi.I timori delle urne anticipate di matricole e «vecchie glorie» senza chance di ricandidatura «Guardo negli occhi quelli che mi osservano pensando “Oh, questo sta brigando per salvare la pelle per l’en ...