Quirinale | Meloni su Moratti | “Non abbiamo parlato della sua candidatura”

ROMA – "Incontro segreto? Vicino Montecitorio? Non abbiamo parlato di Quirinale con Letizia Moratti, ci conosciamo da una vita. Non è che ogni volta che incontro qualcuno lo voglio candidare al Quirinale". E' quanto ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (foto), intervenendo alla trasmissione "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1. L'articolo L'Opinionista.

