Quirinale | Meloni | sia presidente che faccia rispettare regole

(Di martedì 21 dicembre 2021) "Secondo me deve essere unche fale, io ho detto unpatriota e ha fatto molto discutere, e forse dovremmo interrogarci sul fatto che una cosa del genere...

Advertising

NicolaPorro : ?? La bugia del Natale aperto col #supergreenpass, l'ideona della Meloni per il Quirinale e il Nobel a Obama. Questo… - fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - repubblica : Corsa al Quirinale, la mossa di Meloni su Letizia Moratti fa infuriare Berlusconi e agita il centrodestra - gioporce : RT @fattoquotidiano: ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Meloni… - Destradipopolo : #QUIRINALE, LA MOSSA DI #MELONI SU MORATTI SCATENA LA RABBIA DI #BERLUSCONI CENTRODESTRA UNITO? OGNUNO GIOCA PER S… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

Letizia Moratti si fa da parte. 'L'unico nome per ildel centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi. Io mi occupo di sanità in ... Salvini agguanta la, il sondaggio che ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaparlando, a margine della presentazione di un libro a Roma, dell'identikit ideale del prossimo Capo dello Stato."Io cerco un presidente della ...Giorgia Meloni cambia strategia sul Quirinale. Fino a sette giorni fa invocava un “presidente di garanzia”. Ora chiede ...Letizia Moratti si fa da parte. «L’unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio ...