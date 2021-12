Quirinale | Mazzeo | ' grazie al presidente Mattarella per ciò che ha fatto per il Paese'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mazzeo

LA NAZIONE

“È stato un onore poter salutare il presidente Mattarella e poterlo ringraziare per quello che ha fatto per il nostro Paese”, ha concluso Mazzeo.AGI - Sono trascorsi due anni pandemici, la storia cominciò a Wuhan, in Cina, nel dicembre del 2019, quando Pechino comunicò (in ritardo) all'Oms l'esistenza di un nuovo coronavirus. Da quel momento l ...