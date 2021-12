Quirinale, la battaglia del Centrodestra. Moratti si sfila: “L’unico è Berlusconi” (Di martedì 21 dicembre 2021) Letizia Moratti mette le mani avanti e rinuncia in partenza, almeno a parole, a correre per il Quirinale in nome del Centrodestra. Impossibile, dal suo punto di vista, scendere in campo in una sorta di primarie non ufficiali contro Silvio Berlusconi, dei cui governi è stata più volte ministra. Moratti: “Mi occupo solo di Lombardia“ “L’unico nome per il Centrodestra al Quirinale è quello del Presidente Berlusconi. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa” ha detto oggi 21 dicembre la vicepresidente, e assessore al Welfare, della Regione Lombardia. La dichiarazione di Moratti è arrivata a margine dell’inaugurazione della nuova palestra ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Letiziamette le mani avanti e rinuncia in partenza, almeno a parole, a correre per ilin nome del. Impossibile, dal suo punto di vista, scendere in campo in una sorta di primarie non ufficiali contro Silvio, dei cui governi è stata più volte ministra.: “Mi occupo solo di Lombardia“ “nome per ilalè quello del Presidente. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa” ha detto oggi 21 dicembre la vicepresidente, e assessore al Welfare, della Regione Lombardia. La dichiarazione diè arrivata a margine dell’inaugurazione della nuova palestra ...

