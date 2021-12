**Quirinale: incontro Letta-Conte-Speranza, confronto su metodo, no nomi** (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Alla fine il vertice lo ha fatto prima il centrosinistra. Oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, il leader M5S, Giuseppe Conte, e quello di Articolo Uno, Roberto Speranza si sono incontrati. All'ordine del giorno della riunione il punto sulla legge di bilancio (i cui tempi stretti di esame oggi hanno provocato le proteste dei grillini al Senato), la pandemia alla vigilia della cabina di regia di domani per eventuali nuove misure anti-contagio sulla base degli ultimi dati aggiornati e, dulcis in fundo, l'elezione del presidente della Repubblica. A quanto viene riferito all'Adnkronos, Letta, Conte e Speranza si sarebbero concentrati, in questa fase, sul metodo e non sui nomi. Un primo confronto. Sulla questione ci si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Alla fine il vertice lo ha fatto prima il centrosinistra. Oggi il segretario del Pd, Enrico, il leader M5S, Giuseppe, e quello di Articolo Uno, Robertosi sono incontrati. All'ordine del giorno della riunione il punto sulla legge di bilancio (i cui tempi stretti di esame oggi hanno provocato le proteste dei grillini al Senato), la pandemia alla vigilia della cabina di regia di domani per eventuali nuove misure anti-contagio sulla base degli ultimi dati aggiornati e, dulcis in fundo, l'elezione del presidente della Repubblica. A quanto viene riferito all'Adnkronos,si sarebbero concentrati, in questa fase, sule non sui nomi. Un primo. Sulla questione ci si ...

