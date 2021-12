Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Emiliano a Tgcom24: Regioni facciano valere il loro peso #micheleemiliano - MediasetTgcom24 : Quirinale, Emiliano a Tgcom24: Regioni facciano valere il loro peso #micheleemiliano - Emiliano_jet : RT @ProItalia_org: Nel pieno della liquidazione economica e democratica dell'Italia, avremmo bisogno davvero di un patriota al #Quirinale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Emiliano

TGCOM

Lo ha detto il presidente di Regione Puglia, Michele, a Tgcom24, parlando delle prossime elezioni del Capo dello Stato.Il crollo delle classi dirigenti ha fatto emergere i governatori come De Luca ed, tanto ... Come finirà la partita del?. 'Chi può dirlo? È davvero ingarbugliata. Mi auguro che tutto ...Lo ha detto il presidente di Regione Puglia, Michele Emiliano, a Tgcom24, parlando delle prossime elezioni del Capo dello Stato.Prodi e Casini. Con due nomi praticamente indimenticabili, Romano e Pier Ferdinando. Rom e Ferdi, secondo i troppi che si raccontano loro amici. Uno inseguito da titoli non politici, Professore, presi ...