Quirinale: 50 anni fa l'elezione di Leone alla vigilia di Natale al 23/mo scrutinio (4) (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Gli anni al Quirinale coincisero con una fase particolarmente delicata sul piano politico, sociale ed economico. Fu lui a decretare il primo scioglimento anticipato delle Camere, nel 1972, con un bis quattro anni dopo. Ben 8 le crisi di governo gestite, un record condiviso con Sandro Pertini. Fu autore di un messaggio alle Camere, il 15 ottobre 1975, recentemente ricordato dall'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale sottolineava l'esigenza di introdurre il divieto di rieleggibilità del Capo dello Stato con la contestuale abolizione del semestre bianco. Auspicio già espresso 12 anni prima da Antonio Segni, cui Leone aveva dato seguito presentando, da presidente del Consiglio, un disegno di legge sulla questione. Come detto l'Italia era entrata negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) (Adnkronos) - Glialcoincisero con una fase particolarmente delicata sul piano politico, sociale ed economico. Fu lui a decretare il primo scioglimento anticipato delle Camere, nel 1972, con un bis quattrodopo. Ben 8 le crisi di governo gestite, un record condiviso con Sandro Pertini. Fu autore di un messaggio alle Camere, il 15 ottobre 1975, recentemente ricordato dall'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale sottolineava l'esigenza di introdurre il divieto di rieleggibilità del Capo dello Stato con la contestuale abolizione del semestre bianco. Auspicio già espresso 12prima da Antonio Segni, cuiaveva dato seguito presentando, da presidente del Consiglio, un disegno di legge sulla questione. Come detto l'Italia era entrata negli ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato al #Quirinale gli Attestati d’onore di #AlfieredellaRepubblica conferiti ne… - marcellomemoli : RT @EttoreSequi: Grazie Presidente per la Sua costante vicinanza a @ItalyMFA e per il Suo magistero l’esempio e lo sprone che in questi an… - ItalyinUK : RT @EttoreSequi: Grazie Presidente per la Sua costante vicinanza a @ItalyMFA e per il Suo magistero l’esempio e lo sprone che in questi an… - lorenzhaus : @Quirinale Peccato che nessuna delle affermazioni fatte sia veritiera. I 'vaccini' NON immunizzano nè il somministr… - 2Ftcrlqqf : @Musso___ È da 30 anni, Musso. 30 anni che risiede gente del genere al Quirinale -