Questura di Napoli, emessi 13 Daspo allo stadio Maradona (Di martedì 21 dicembre 2021) Continua il lavoro capillare della Questura di Napoli per mantenere la sicurezza all'interno dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi, con un post apparso anche sulla pagina ufficiale di Facebook, sono stati comunicati altri 13 Daspo. Questo il comunicato integrale. Ultras Napoli "Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di tifosi "ultras" che, poco prima dell'incontro di calcio Napoli-Lazio disputato lo scorso 28 novembre presso lo stadio "Maradona", travisati e armati di bastoni e mazze chiodate, hanno attaccato il contingente delle forze ...

