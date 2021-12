Questa sera, 21 dicembre, incontro pubblico a Peschiera Borromeo sull'impatto della nuova Riforma sanitaria approvata in Regione (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha organizzato una serata informativa in Sala Matteotti, trasmessa anche in streaming su Facebook. Relatore Franco Lucente, capogruppo di FdI in Regione Lombardia.Parteciperanno a anche il sindaco Moretti, il vicesindaco Accosa e l'assessore Castelli. Leggi su 7giorni.info (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha organizzato unata informativa in Sala Matteotti, trasmessa anche in streaming su Facebook. Relatore Franco Lucente, capogruppo di FdI inLombardia.Parteciperanno a anche il sindaco Moretti, il vicesindaco Accosa e l'assessore Castelli.

