“Quelle foto con lui”. Elisabetta Gregoraci, Natale con sorpresa. E non lo nasconde: “Sono contenta” (Di martedì 21 dicembre 2021) Un anno di corteggiamento e poi… La storia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti, forse perfino i diretti interessati, fin dall’inizio. Quando la showgirl di Soverato si affacciò nella vita dell’imprenditore, infatti, era ben noto che quest’ultimo fosse uno scapolo ‘d’oro’, un tempo si sarebbe ‘impenitente’. Era il 2005 e Briatore veniva da un matrimonio e da storie con donne altrettanto avvenenti come Naomi Cambpell e Heidi Klum. Ma Elisabetta, con il suo fascino mediterraneo e la sua carica di positività, è riuscita a far cedere le resistenze del manager che da Verzuolo, provincia di Cuneo, ha scalato posizioni su posizioni nel complicato mondo degli affari. La relazione tra i due vip è durata anni, prima il matrimonio, da favola of course, nel 2008 e poi due anni dopo anche un figlio, Nathan Falco. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Un anno di corteggiamento e poi… La storia tra Flavio Briatore edha sorpreso tutti, forse perfino i diretti interessati, fin dall’inizio. Quando la showgirl di Soverato si affacciò nella vita dell’imprenditore, infatti, era ben noto che quest’ultimo fosse uno scapolo ‘d’oro’, un tempo si sarebbe ‘impenitente’. Era il 2005 e Briatore veniva da un matrimonio e da storie con donne altrettanto avvenenti come Naomi Cambpell e Heidi Klum. Ma, con il suo fascino mediterraneo e la sua carica di positività, è riuscita a far cedere le resistenze del manager che da Verzuolo, provincia di Cuneo, ha scalato posizioni su posizioni nel complicato mondo degli affari. La relazione tra i due vip è durata anni, prima il matrimonio, da favola of course, nel 2008 e poi due anni dopo anche un figlio, Nathan Falco. ...

